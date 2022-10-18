Вице-мэр Москвы Ефимов: получено более миллиона обращений в имущественно-земельной сфере | 360°

Москва 18 октября 2022, 11:17 Вице-мэр Москвы Ефимов: получено более миллиона обращений в имущественно-земельной сфере

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За девять месяцев 2022 года столичные бизнесмены воспользовались услугами и сервисами в имущественно-земельной сфере свыше миллиона раз. Абсолютное большинство обращений — 99% — поступило в электронном формате. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он указал, что предприниматели демонстрируют высокий спрос на данные сервисы. Большую часть услуг удалось предоставить в электронном виде.

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«На данный момент столичному бизнесу доступно более 30 услуг и сервисов в имущественно-земельной сфере. Благодаря созданной в городе цифровой экосистеме обратиться за ними можно дистанционно на портале mos.ru», — отметил Владимир Ефимов.

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На указанном сайте можно обратиться за получением как льгот, так и нужных документов, а кроме того — финансовой информации. Также на портале есть возможность уточнить статус договора, заключенного с Департаментом городского имущества. Как правило, предприниматели интересуются данными по финансово-лицевому счету, уточнил министр правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максим Гаман.

«Это наиболее востребованные сервисы департамента городского имущества: ими с начала года воспользовались более 985 тысяч раз. Самая популярная государственная услуга позволяет заказать копии документов на недвижимость — ею предприниматели воспользовались 3,5 тысячи раз», — добавил Гаман.

Еще одна востребованная услуга — выдача дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка. За ней бизнесмены за девять месяцев обратились примерно три тысячи раз.