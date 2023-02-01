Москва 01 февраля 2023, 10:18 Вице-мэр Ефимов: за пределами ТТК построят около полумиллиона квадратных метров коммерческих объектов

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В 2022 году Москва заключила 48 соглашений с инвесторами о создании за пределами Третьего транспортного кольца (ТТК) коммерческих объектов общей площадью свыше 500 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Инвесторов, уточнил он, освободят от внесения дополнительного повышенного платежа за первый год аренды земельных участков для строительства или реконструкции зданий.

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В первый год аренды земли для строительства или реконструкции объекта ранее необходимо было делать дополнительный повышенный платеж. Его размер зависел от площади здания. С 2019 года по решению мэра Москвы Сергея Собянина для возводящих коммерческую недвижимость за пределами ТТК девелоперов такой платеж отменили.

«Льгота от города позволяет инвесторам снизить затраты на строительство и создавать объекты, где впоследствии появляются новые рабочие места», — подчеркнул Ефимов.

Он уточнил, что по заключенным в 2022 году дополнительным соглашениям к договорам инвесторы возведут за пределами ТТК новые офисы, магазины, автомастерские, банки и предприятия общественного питания.

«Их общая площадь составит 511 тысяч квадратных метров», — пояснил заммэра Москвы.

Появление новых коммерческих объектов за пределами ТТК, подчеркнул Ефимов, способствует созданию рабочих мест недалеко от районов проживания москвичей. Благодаря этому горожане смогут найти работу ближе к дому, а времени на дорогу будет уходить меньше.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман заметил, что оформленные допсоглашения касаются земельных участков площадью 28 гектаров во всех административных округах столицы.

«Больше всего новых объектов появится в СВАО — 217 тысяч квадратных метров на территории 9,8 гектара. В ЗАО планируется построить 32 тысячи квадратных метров недвижимости на 3,2 гектара земли, а в ЮЗАО — почти 84 тысячи квадратных метров на участках площадью около 2,7 гектара», — заключил он.