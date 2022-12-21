Москва 21 декабря 2022, 13:16 Вице-мэр Ефимов: в ОЭЗ «Технополис Москва» досрочно достроили фармацевтический завод

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Высокотехнологичный комплекс по разработке и производству лекарств на площадке «Алабушево» на территории особой экономической зоны «Технополис Москва» построили раньше срока. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Строительство нового научно-производственного комплекса полного цикла завершила компания «Брайт Вэй Индастриз».

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«Новый завод — одно из 17 высокотехнологичных предприятий, которые сегодня строятся на площадке „Алабушево“. Площадь научно-производственного комплекса составляет около трех гектаров. В реализацию проекта компания инвестировала 3,4 миллиарда рублей», — подчеркнул Ефимов.

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Он напомнил, что в Москве уже не первый год ведут системную работу по импортозамещению и локализации важнейших производств на своей территории.

Завод займется выпуском препаратов для лечения дыхательной и костно-мышечной систем, пищеварительного тракта. На нем также будут производить противомикробные лекарства и другие медикаменты.

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский отметил, что всего на предприятии планируют выпускать более 80 наименований жизненно важных лекарственных препаратов.

«При этом <…> будут не только производить, но и разрабатывать новые лекарства. На заводе смогут работать более тысячи человек», — добавил он.

Крупные производственные линии и цеха компания намерена запустить уже с первого квартала 2023 года. Поставлять выпускаемую продукцию будут в государственные медицинские учреждения.

Генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев обратил внимание, что новый научно-производственный комплекс на площадке «Алабушево» станет еще одним представителем активно развивающейся на территории столичной ОЭЗ отрасли медицинского оборудования и биофармы.

«Компании из ОЭЗ Москвы, работающие в этой сфере, ежегодно наращивают объемы производства и инвестиций в собственный бизнес», — заметил он.

ОЭЗ «Технополис Москва» — территория с особым юридическим статусом. На ней действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов.

На пяти площадках общей площадью более 223 гектара — «Печатники», «Алабушево», «Микрон», МИЭТ, «Ангстрем» — разместились высокотехнологичные предприятия. Производственные корпуса заняли 550 тысяч квадратных метров территории.

Объем инвестиций компаний, локализовавших производство на территории ОЭЗ, превысил 87 миллиардов рублей. Особая экономическая зона «Технополис Москва» на протяжении нескольких лет лидирует в международных и национальных отраслевых рейтингах.