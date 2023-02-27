Москва 27 февраля 2023, 09:14 Вице-мэр Ефимов: в Москве будет построено 24 новых производства

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В минувшем году столичные власти выдали разрешения на строительство 24 производственных объектов из разных отраслей промышленности. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, общая площадь объектов — 295,8 тысячи квадратных метров.

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«В результате в Москве появятся предприятия легкой, автомобилестроительной, машиностроительной, строительной, химической и других отраслей», — отметил Ефимов.

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Как рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, восемь из выданных разрешений получили инвесторы, которые строят предприятия в рамках масштабных инвестиционных проектов.

«Застройщики разместят предприятия по выпуску лекарственных средств, мясных изделий, напольного покрытия, строительных товаров и другой продукции», — сказал он.

Овчинский добавил, что на этих предприятиях будет создано более 500 новых рабочих мест.

Москва постоянно мотивирует и стимулирует предпринимателей создавать новые производства. Например, инвестор может получить земельный участок в аренду на пять лет без проведения торгов, если планирует осуществление масштабного и важного для города проекта. В результате инвестор получает значительные льготы, а столица — новые рабочие места и отечественную продукцию.