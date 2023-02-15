Москва 15 февраля 2023, 10:16 Вице-мэр Ефимов: современный квартал на месте неэффективно используемого участка построят в районе Бирюлево Восточное

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Столичные власти приняли решение о комплексном развитии территории между Липецкой и 6-й Радиальной улицами, которую раньше использовали неэффективно. При реорганизации пространства на площади более 15 гектаров построят жилую и общественную недвижимость, пояснил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В рамках комплексного развития участка, расположенного в районе Бирюлево Восточное, планируется возвести около 266 тысяч квадратных метров жилых и общественных объектов, куда смогут трудоустроиться не менее трех тысяч человек», — подчеркнул он.

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На эти цели выделят, по словам Ефимова, почти 24 миллиарда рублей. При этом в бюджет города после реализации проекта ежегодно будет поступать около 1,1 миллиарда.

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Сейчас на указанной площади находятся склады, автосервисы, офисы и другие объекты. Претворением проекта в жизнь займутся правообладатели, городской оператор или инвестор, определенные по результатам торгов.

Министр правительства Москвы и руководитель департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что на неэффективно используемом участке возведут свыше 134 тысяч квадратных метров жилья. Из этой площади 10% предусмотрели для программы реновации.

«Рядом появятся школа, рассчитанная на 350 учеников, детский сад для 175 воспитанников, а также детская музыкальная школа площадью 2,5 тысячи квадратных метров», — добавил он.

Разместят на территории и теннисные корты на 3,5 тысячи «квадратов». А общая площадь общественных объектов будет равняться 132 тысячам квадратных метров.

Программа комплексного развития территорий предусматривает возвращение в оборот заброшенных или неэффективно используемых земель города. Благодаря ей появятся около 550 тысяч новых рабочих мест.

Общий объем инвестиций — семь триллионов рублей. В бюджет поступит около трех триллионов рублей.