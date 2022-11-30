Москва 30 ноября 2022, 09:16 Вице-мэр Ефимов: реорганизация бывшей промзоны «Грайвороново» в Москве даст городу 3 тысячи рабочих мест пресс-служба КЭПиИЗО

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Участок промзоны «Грайвороново» на юго-востоке столицы реорганизуют по программе комплексного развития территорий. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, там построят общественно-деловые, промышленные и социальные объекты, где смогут работать около трех тысяч человек.

Сейчас в этом месте, расположенном вдоль Окской улицы недалеко от Рязанского проспекта, находятся склады, автостоянки и автосервисы. После обновления промзона станет новым кварталом с современным жильем, школой и детским садом, офисами и торговыми центрами.

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«Объем инвестиций в проект оценивается примерно в 38 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект для столицы составит более 1,1 миллиарда рублей», — отметил Владимир Ефимов.

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На территории построят около 240 тысяч квадратных метров жилья, из которых более 24 тысяч квадратных метров — по программе реновации. По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества города Максима Гамана, свыше 205 тысяч квадратных метров займет общественно-деловая, промышленная и социальная застройка.

«На месте участка бывшей промзоны „Грайвороново“ появится детский сад для 300 воспитанников и школа для 575 учеников. Общая площадь всех общественно-деловых объектов займет более 80 тысяч квадратных метров», — сказал Гаман.

Также на этом участке планируют возвести логистический центр площадью около 125 тысяч квадратных метров.