Москва 27 января 2023, 10:14 Вице-мэр Ефимов: производство бумажных изделий в Москве выросло почти на 31% Владимир Ефимов, Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Фото: пресс-служба КЭПиИЗО

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Московские производители нарастили объемы производства бумаги и бумажных изделий. В прошлом году выпустили на 30,7% больше продукции, чем в 2021-м. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Вице-мэр рассказал, что в прошлом году перед производителями стояла серьезная задача по поиску новых поставщиков упаковки взамен иностранной продукции. Качественные аналоги смогли предоставить отечественные предприятия.

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«Сегодня московские компании выпускают, в том числе, картонную упаковку — пакеты, коробки и прочую бумажную тару. На фоне растущего спроса на такую продукцию столичные предприятия в январе-ноябре 2022 года увеличили объем выпуска бумажных изделий почти на 31% по сравнению с 11 месяцами 2021-го», — рассказал Ефимов.

Он добавил, что в Москве очень развит выпуск одноразовой посуды для фастфуда — тарелок, WOK-коробочек, упаковки для бургеров и салатов.

Обычно с бумажной отраслью тесно связаны экопроекты. В минувшем году на одном из предприятий запустили новый цех по переработке картона и полимерной упаковки, например, молочных пакетов. Полученное вторсырье направляют на производство одноразовой посуды, яичных лотков и другой подобной продукции.

Как отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, в столичном регионе работает более 40 бумажных производителей.

«Предприятия города занимаются выпуском не только упаковочной продукции, но и чековых лент для кассовых аппаратов, банкоматов и факсов, самоклеящихся материалов для изготовления этикеток и наклеек, а также изделий для печати, в том числе специальной фотобумаги», — рассказал он.

Для развития этих предприятий сегодня доступно множество мер поддержки и антикризисных инструментов. Овчинский напомнил, что с марта прошлого года компании, которые строят в Москве новые производства или расширяются, имеют возможность без торгов получить землю в аренду по ставке один рубль в год.