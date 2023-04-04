Москва 04 апреля 2023, 10:16 Вице-мэр Ефимов: почти 2 тысячи рабочих мест появится в Москве после строительства пяти новых объектов Владимир Ефимов, заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений / пресс-служба КЭПиИЗО

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Пять новых объектов возведут инвесторы по московской программе стимулирования создания мест приложения труда. Эта городская программа помогает активно развивать районы Москвы с помощью инвесторов. По словам заместителя мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, благодаря четырем новым соглашениям, подписанным в этом году, количество рабочих мест в Москве вырастет на две тысячи.

Ефимов рассказал, что речь идет о строительстве двух промышленных комплексов, торгового и административного центров, а также образовательного учреждения.

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«Планируется, что объекты сдадут в эксплуатацию к концу 2027 года. Всего на них создадут почти две тысячи рабочих мест», — отметил Ефимов.

Торговый комплекс с деловыми объектами появится в поселении Марушкинском к 2025 году, его площадь составит около девяти тысяч квадратных метров. Объем инвестиций в ТЦ не менее 800 миллионов рублей. После открытия здесь смогут работать 285 человек.

Детский сад-школа, рассчитанный на 530 ребят, построят в поселении Московский, около деревни Румянцево. Это позволит трудоустроить порядка 60 человек. Его должны открыть к 2025 году. Площадь объекта составит почти 12 тысяч квадратных метров, а инвесторы вложат в проект около 500 миллионов рублей.

В деревне Румянцево в рамках проекта также появится административно-деловой центр, где смогут работать еще около 1,2 тысячи человек. Его площадь будет около 39 тысяч квадратных метров, возвести объект планируется к 2026 году. Объем инвестиций — три миллиарда рублей.

Как рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, последние два комплекса — промышленные — появятся в районе Савелки в Зеленограде.

«Предприятия обеспечат район более чем 350 новыми рабочими местами. В реализацию проекта инвестор вложит 4,4 миллиарда рублей», — рассказал Овчинский.

Открытие запланировано на осень 2025 года.

По условиям этой программы, компанию-инвестора, строящую жилые дома в Москве, могут полностью или частично освободить от платы за изменение вида разрешенного использования земли. Взамен бизнес вкладывается в строительство объектов, благодаря которым в городе создаются новые рабочие места.