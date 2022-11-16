Москва 16 ноября 2022, 11:12 Вице-мэр Ефимов: ОЭЗ «Технополис Москва» сдала в аренду в 2022 году восемь тысяч квадратных метров помещений пресс-служба КЭПиИЗО / Владимир Ефимов, Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений

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Восемь новых компаний арендовали на площадке «Алабушево» особой экономической зоны «Технополис Москва» около восьми тысяч квадратных метров в 2022 году. Предприятия заехали в инновационные лабораторно-промышленные корпуса. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Вице-мэр рассказал, что новые компании будут разрабатывать и производить микроэлектронику и электронное оборудование, видеорегистраторы и видеокамеры, медицинские изделия и тест-системы.

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«Благодаря им в городе появилось более 370 новых рабочих мест», — отметил Ефимов.

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Он добавил, что резидентами ОЭЗ Москвы в этом году стали также 10 высокотехнологичных медицинских предприятий. Они будут выпускать препараты для таргетной терапии онкологических заболеваний, синтетические сосуды, заменители суставной жидкости, а также современные аппараты УЗИ.

РИА «Новости»

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский рассказал о других резидентах особой экономической зоны. Три компании специализируются на выпуске электрогрузовиков, упаковки для лекарств и пластиковых палет. Еще несколько работают в сфере микроэлектроники и ИТ.

«В общей сложности предприятия, получившие статус резидента в этом году, заняли помещения площадью свыше 30 тысяч квадратных метров. Из них около 20 тысяч построено самими компаниями», — подчеркнул Овчинский.

РИА «Новости»

Резиденты «Технополиса Москва» получают много преимуществ для бизнеса. Они освобождаются от уплаты земельного, имущественного и транспортного налогов на 10 лет, а ставка налога на прибыль для них снижена до 2%. Ввозимые ими компоненты и оборудование не облагаются таможенными сборами.

Еще один большой плюс для предприятий — всевозможные формы нетворкинга, считает генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

«Прежде всего, это поддержка правительства Москвы, возможность промышленной кооперации с соседними производствами, регулярное участие в различных деловых мероприятиях и профессиональных объединениях», — уточнил Дегтев.