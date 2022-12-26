Москва 26 декабря 2022, 11:18 Вице-мэр Ефимов: обороты малого и среднего бизнеса столицы выросли более чем на 25% за 11 месяцев

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В Москве обороты субъектов малого и среднего предпринимательства за 11 месяцев 2022 года достигли 3,6 триллиона рублей. В текущих ценах показатель более чем на четверть превысил данные за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил заммэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Работающие в столице малые и средние предприятия, подчеркнул он, успешно адаптировались к новым экономическим реалиям. Их обороты стали уверенно расти.

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«В январе-ноябре 2022 года они составили 3,6 триллиона рублей, что более чем на четверть превышает результат за тот же период 2021-го», — сказал Ефимов.

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Он уточнил, что рекордным месяцем по объемам выручки стал июнь — показатель достиг 362 миллиардов рублей. Это почти на 2% превысило зафиксированный в сентябре 2021 года предыдущий максимум.

«В ноябре оборот МСП столицы увеличился на четверть по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил 343 миллиарда рублей», — пояснил вице-мэр.

Доля МСП в сфере торговли и услуг столицы, по словам Ефимова, за указанное время увеличилась на один процентный пункт и достигла 22,7%.

Лидирующие позиции по объемам выручки, по данным департамента экономической политики и развития Москвы, традиционно занимает сфера торговли. На нее приходится более 30% в общем обороте МСП. За 11 месяцев заработок таких компаний вырос на 22% по сравнению с январем-ноябрем 2021-го и превысил триллион рублей.

На втором месте оказались рестораны, кафе и бары, чей оборот вырос почти на 60% и составил 365 миллиардов рублей. В тройку лидеров попали турагентства, объем выручки которых за 11 месяцев составил 335 миллиардов рублей — это на четверть превосходит прошлогодние показатели.

Обороты малого и среднего бизнеса в Москве растут во многом благодаря его гибкости при поиске новых контрагентов. Положительно сказывается и адаптация логистики под изменившиеся условия.

В последние годы условия работы по госзаказу для МСП методично упрощают, что дает им новые возможности для расширения деятельности. А набор льготных программ кредитования позволяет малому и среднему бизнесу привлекать финансирование для пополнения оборотных средств и развития на комфортных условиях.

В ряде отраслей объемы выручки малого и среднего бизнеса Москвы не только сохранились, но и значительно выросли. Наиболее высокие темпы роста — у транспортно-логистических компаний: их обороты за 11 месяцев выросли на 63% к тому же периоду прошлого года — до 160 миллиардов рублей.

На 55% увеличился объем продаж в сфере культуры, досуга и спорта, превысив 80 миллиардов рублей. Гостиницы, по сравнению с прошлым годом, нарастили обороты на 46%, заработав порядка 37 миллиардов рублей.