Москва 05 апреля 2023, 09:10 Вице-мэр Ефимов: новые производственные объекты появятся на юге Москвы Владимир Ефимов, заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Фото: пресс-служба КЭПиИЗО

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Инвесторы получили в аренду земельные участки на юге Москвы. Там в рамках реализации пяти масштабных инвестпроектов построят производственные объекты. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, столица без аукциона одобрила передачу предпринимателям этих земельных участков площадью 8,5 гектара. В возведение заводов легкой, строительной и пищевой промышленности инвестируют более 12,9 миллиарда рублей.

Реализация пяти масштабных инвестиционных проектов позволит создать 1,2 тысячи рабочих мест. Владимир Ефимов Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений

Инвестпроекты сейчас находятся на разных этапах реализации. Некоторые заводы уже вовсю занимаются масштабным производством. Например, в конце 2022 года компания «Альфа Автоматив Техноложиз» в районе Бирюлево Западное дала старт новому современному предприятию. Каждый год на этом заводе специалисты будут выпускать до 12 миллионов кузовных деталей для разных видов автомобилей.

По реализации антикризисной поддержки бизнеса в прошлом году Москва решила передать земельные участки под строительство объектов промышленной направленности буквально за один рубль в год. Глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский отметил, что подобной мерой воспользовались два предпринимателя. Эти инвесторы запланировали возвести предприятия на юге Москвы.

Новая кондитерская фабрика и инженерный корпус

Один из них построит новую кондитерскую фабрику в районе Бирюлево Западное. В Нагатинском Затоне появится инженерный корпус от производителя электронных компонентов. В здании специалисты будут разрабатывать новую продукцию. Под реализацию этих проектов власти Москвы выделили инвесторам порядка 2,7 гектара земли.

«Новые предприятия дадут городу около 700 рабочих мест», — подчеркнул Овчинский.

Участки земли под масштабные инвестпроекты выдаются без торгов с 2016 года. Подобное сотрудничество выгодно как для предпринимателей, так и для Москвы. Инвесторам предоставляются льготы. Кроме того, они могут вложить вырученные средства в развитие производств. В столице благодаря этому появляются новые рабочие места и важные для жизни товары.