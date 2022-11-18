18 ноября 2022, 11:17
Вице-мэр Ефимов: миллион квадратных метров недвижимости под производства построят в ОЭЗ «Технополис Москва»
Территория особой экономической зоны «Технополис Москва» в Печатниках увеличится с 32 до 77 гектаров — более чем в два раза. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, там построят около миллиона квадратных метров помещений.
Вице-мэр отметил, что спрос на производственные площади с готовой инженерной инфраструктурой сегодня очень высок.
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«Так, мощности площадки ОЭЗ „Печатники“ полностью заполнены — сегодня там на площади 460 тысяч квадратных метров размещается 130 компаний, создано более пяти тысяч рабочих мест», — сказал Ефимов.
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Предприятия также могут получить существенные налоговые льготы, если получат статус резидента. На площадке «Печатники» 48 таких компаний. Они освобождаются от уплаты имущественного, транспортного и земельного налога, а также таможенных пошлин. Ставка налога на прибыль составляет всего 2%. Также действуют льготы по аренде земли, выделенной под строительство предприятия.
Как рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, компании-резеденты производят микроэлектронику, оптику, робототехнику, новые материалы и медицинское оборудования.
«За все время работы в ОЭЗ они вложили в свое развитие около 20 миллиардов рублей», — добавил Овчинский.
Генеральный директор особой экономической зоны «Технополис Москва» Геннадий Дегтев отметил, что за пять лет число компаний-резидентов выросло почти вдвое — с 50 до 91.
«Спрос на площади производственного назначения огромный как со стороны тех, кто хотел бы локализовать производство в ОЭЗ столицы, так и действующих резидентов, компании которых можно отнести к быстрорастущим», — сказал он.
Льготы
Бизнес
Экономика
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