Москва 18 ноября 2022, 11:17 Вице-мэр Ефимов: миллион квадратных метров недвижимости под производства построят в ОЭЗ «Технополис Москва» пресс-служба КЭПиИЗО / Владимир Ефимов, Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений

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Территория особой экономической зоны «Технополис Москва» в Печатниках увеличится с 32 до 77 гектаров — более чем в два раза. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, там построят около миллиона квадратных метров помещений.

Вице-мэр отметил, что спрос на производственные площади с готовой инженерной инфраструктурой сегодня очень высок.

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«Так, мощности площадки ОЭЗ „Печатники“ полностью заполнены — сегодня там на площади 460 тысяч квадратных метров размещается 130 компаний, создано более пяти тысяч рабочих мест», — сказал Ефимов.

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РИА «Новости»

Предприятия также могут получить существенные налоговые льготы, если получат статус резидента. На площадке «Печатники» 48 таких компаний. Они освобождаются от уплаты имущественного, транспортного и земельного налога, а также таможенных пошлин. Ставка налога на прибыль составляет всего 2%. Также действуют льготы по аренде земли, выделенной под строительство предприятия.

Как рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, компании-резеденты производят микроэлектронику, оптику, робототехнику, новые материалы и медицинское оборудования.

«За все время работы в ОЭЗ они вложили в свое развитие около 20 миллиардов рублей», — добавил Овчинский.

РИА «Новости»

Генеральный директор особой экономической зоны «Технополис Москва» Геннадий Дегтев отметил, что за пять лет число компаний-резидентов выросло почти вдвое — с 50 до 91.

«Спрос на площади производственного назначения огромный как со стороны тех, кто хотел бы локализовать производство в ОЭЗ столицы, так и действующих резидентов, компании которых можно отнести к быстрорастущим», — сказал он.