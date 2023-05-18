Эксклюзив 18 мая 2023, 17:39 Вирусолог призвал москвичей не бояться карантина из-за птичьего гриппа Вирусолог Колбасов призвал жителей Москвы не бояться карантина из-за птичьего гриппа Фото: freepik.com

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В 12 районах Москвы из-за птичьего гриппа объявили карантин. Однако жителям столицы не стоит переживать, поскольку такие меры необходимы для соблюдения закона о действующих ветеринарных правилах. Об этом «360» рассказал глава Всероссийского научно-исследовательского института ветеринарной вирусологии и микробиологии Российской академии сельскохозяйственных наук Денис Колбасов.

«Вопрос не столько в опасности инфекции, а в действующих ветеринарных правилах, которые требуют принятия соответствующих мер при выявлении птичьего гриппа», — объяснил профессор.

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По его словам, в первую очередь птичий грипп опасен для промышленного птицеводства, что для Москвы несвойственно.

«Формально, с точки зрения закона не было каких-то изъятий, скорее всего, раз установили случаи, возможно, это опять какая-то водоплавающая перелетная птица — по аналогии с тем, что было в парке Горького в январе 2022 года», — предположил Колбасов.

Что касается опасности вируса для жителей, то риски для человека оценивают представители Роспотребнадзора: при необходимости они проинформируют население.

При ведомстве есть референтный центр по гриппу. Если специалисты выявят новые штаммы, которые могут быть еще даже не изучены, но представлять опасность для человека, об этом сразу сообщат. Как правило, новые подвиды гриппа заносятся в Россию из других стран. Сегодня о каких-то серьезных вирусах в мире, все что связанно циркуляцией гриппа, мне неизвестно. Денис Колбасов

Таким образом, хотя для Москвы «карантин» звучит непривычно, речь идет о выполнении формальных требований законодательства, заключил эксперт.

Случаи заболевания диких птиц гриппом выявили в 12 столичных районах. Речь идет о Братееве, Капотне, Марьине, Люблине, Печатниках, Москворечье-Сабурове, Царицыне, Бирюлеве Восточном, Орехове-Борисове Северном и Южном, Зябликове.