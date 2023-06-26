Москва 26 июня 2023, 10:24 Виртуальный помощник обработал свыше 140 тысяч обращений на сайте поставщиков Более 140 тысяч обращений на сайт поставщиков обработал чат-бот за 2,5 года работы Сайт мэра и правительства Москвы

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На портале для бизнес-сообщества чат-бот за два с половиной года обработал 140 тысяч запросов, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Благодаря виртуальному помощнику на сайте поставщиков пользователи оперативно получают ответы на популярные вопросы и экономят время, уточнил глава столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

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Внушительная база знаний бота позволяет отвечать на три четверти вопросов, которые задают в чат бизнес-сообщества, и лишь для 25% нужен оператор. Чаще всего виртуального ассистента просят разъяснить вопросы о правилах участия в котировочных сессиях, формировании каталога продукции и алгоритмах работы на площадке. На консультацию уходит не больше пяти минут.

Замглавы департамента информационных технологий Москвы Роман Урнышев добавил, что удобное меню позволяет пользователям в один клик получить ответы на вопросы о работе платформы.

Ранее столица в четвертый раз возглавила рейтинг качества предоставления электронных госуслуг.