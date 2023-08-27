Москва 27 августа 2023, 13:15 Виртуальный музей «Московский код» пополнили 26 экспонатов в 3D-формате Более 25 экспонатов в 3D-формате появилось в виртуальном музее «Московский код» Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

В виртуальном историко-культурном музее «Московский код» разместили новую экспозицию в 3D-формате. Она представляет собой 26 артефактов, среди которых изразец со львом и единорогом, сообщил глава департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

На главной странице цифрового музея представили предметы, которые археологи нашли в этом году, а также отреставрированные находки 2022-го.

Реклама

Емельянов уточнил, что пользователи смогут рассмотреть миниатюрный поливной сосуд для благовоний или масел XVIII века. Его обнаружили в Руновском переулке. Также представлен сосуд рижского бальзама с надписью «Настоящий Юлий Цезарь» XIX века, найденный в Старомонетном переулке.

Кроме того, все желающие смогут ознакомиться с игрушкой-свистулькой XVII века. Реликвию в виде птички-петушка нашли на улице Ильинке. Фигурку медведя XVI века обнаружили на Гончарной улице, когда проводили археологические исследования. Судя по узде на морде медведя, это ярмарочный мишка — традиционный участник балаганов.

Еще одна интересная находка — изразец XVII века, на котором можно увидеть битву льва и единорога. В коллекции также есть синий стеклянный парфюмерный флакон, изготовленный в начале XIX века.

Ранее москвичам сообщили, что музей космонавтики в Москве открыл выставку к юбилею Сергея Крикалева. Она будет доступна для просмотра до 8 сентября перед входом в здание.