Москва 03 мая 2023, 10:52 Виртуальные экскурсии по флагманским центрам больниц стартовали в Москве Власти запустили виртуальные экскурсии по флагманским центрам московских больниц РИА «Новости»

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В Москве появились онлайн-прогулки по новым медицинским объектам. Пользователям во время экскурсий покажут все этажи центров — от боксов со скорыми, до отделений, где специалисты проводят диагностику пациентам. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

На сайте департамента столичного здравоохранения уже можно посмотреть флагманские центры городской клинической больницы (ГКБ) имени В. В. Вересаева и Научно-исследовательского института (НИИ) скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.

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«Флагманские центры больниц стали уникальным проектом не только для Москвы, но и для всей России. В них реализуется совершенно новый подход к организации экстренной помощи», — рассказал Фархад Навзади, заместитель главного врача по экстренной помощи Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.

Благодаря современному оборудованию, единым медицинским алгоритмам, уникальной программе подготовки медперсонала пациенты быстро получают качественную помощь.

Флагманские центры работают без приемных отделений в их классическом понимании. Пациентам не нужно ходить по кабинетам: диагностику зачастую проводят прямо у койки больного.

Флагманские центры стали новым словом в медицине. Во время виртуального тура каждый человек сможет увидеть, как это все работает, добавил Фархад Навзади.

Всего в столице появится шесть флагманских центров для оказания экстренной помощи.