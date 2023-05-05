Москва 05 мая 2023, 15:00 Виртуальную 3D-галерею откроют ко Дню Победы на станциях МЦД Мэр Собянин: ЦППК составила программу для пассажиров пригородных поездов ко Дню Победы РИА «Новости»

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В преддверии Дня Победы Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) подготовила программу для москвичей и гостей столицы. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

В День Победы откроется виртуальная 3D-галерея на станциях МЦД «Окружная» и «Печатники».

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«В дополненной реальности пассажиры ЦППК рассмотрят снимки советских фотографов из уникальной коллекции „Великие испытания — Великая Победа“. Многие из них никогда не публиковались», — рассказал Собянин.

Ровно в полдень 9 мая прозвучат поздравления от машинистов: они подадут продолжительный звуковой сигнал, приуроченный ко Всероссийской акции «Гудок Победы».

Кроме того, пассажирам пригородных поездов на Белорусском, Казанском, Киевском, Курском, Павелецком, Ярославском, Савеловском вокзалах и на станции Тушинская раздадут открытки со строчками из писем красноармейцев родным. Их можно будет получить вместе с билетом.