Москва 23 января 2024, 13:11 Виртуальное ателье и роботы-дроны. «Технолидеры Москвы» представили свои идеи инвесторам Победители проекта «Технолидеры Москвы» представили свои разработки инвесторам Freepik

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Победители проекта «Технолидеры Москвы» показали инвесторам свои изобретения. Среди них — мобильная водородная электростанция, установка для утилизации пластика, роботы-дроны для уборки территорий и виртуальное ателье, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

«Программа помогает найти и поддержать талантливых ребят, которые делают первые шаги в сфере высоких технологий. Самым юным из них — 14 лет, самым старшим — 23 года», — отметила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

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По ее словам, участие в чемпионате позволяет молодым изобретателям получить консультацию у успешных предпринимателей, доработать свои идеи и привлечь финансирование.

Обладателями главного приза в 150 тысяч рублей стали студенты трех московских вузов, которые представили мобильную водородную электростанцию собственной разработки. За эту идею им присудили еще 100 тысяч рублей, отметив ее как инвестиционно привлекательный проект.

На втором месте оказался сервис перезаправки специализированных трубок для лазерных станков, авторами которого стали выпускники детских технопарков «Москва» и «Мосгормаш». Им вручили приз в 120 тысяч рублей.

Самым юным призером стал семиклассник гимназии «Сколково». Ему досталось третье место и 90 тысяч рублей за создание установки для утилизации пластика «Ем полимер».

Московские стартапы также смогут компенсировать затраты на логистику, монтаж оборудования, техобслуживание и другие расходы благодаря грантам на тестирование инноваций. Более 200 таких заявок уже одобрило столичное правительство.