Москва 11 сентября 2023, 18:41 Вильфанд объяснил, откуда в Москве появилась странная дымка Вильфанд: дымка в Москве появилась из-за воздействия антициклона Сайт мэра и правительства Москвы

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Загадочная дымка, появившаяся в понедельник в Москве, оказалась одним из последствий воздействия антициклона. Об этом АГН «Москва» заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, догадки москвичей о возможных пожарах не подтвердились, на самом деле дымка появилась из-за погодных условий.

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«Сейчас в Москве правит бал антициклон, и это значит, что движение в атмосфере нисходящее. Создаются условия, благоприятствующие накоплению вредных примесей в приземном слое атмосферы, приземном слое воздуха. Из-за этого сегодня и завтра в первой половине дня можно наблюдать такое явление», — заявил Вильфанд.

Специалист подчеркнул, что никакого вреда здоровью от подобной дымки получить нельзя, так как примеси не превышают предельно допустимых значений. Вильфанд заметил, что воздух в столице стал гораздо безопаснее, так как все производственные предприятия, которые могли бы загрязнять его в промышленных масштабах, вынесены за черту города.

Ранее москвичам пообещали теплую погоду на протяжении всей текущей недели.