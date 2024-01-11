Москва 11 января 2024, 12:36 Видимости никакой. Москву накрыла сильнейшая метель Позднякова: в Москве усилился ветер, пошел снег, видимость не более 300 метров

Читать 360tv в

На Москву обрушилась метель. Из-за непогоды резко упала видимость, сообщила главный специалист «Метеобюро» Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале.

«Усилился ветер, пошел снег, видимость не более 300 метров. Так проявляет себя один из холодных фронтов», — уточнила она.

Реклама

Вместе с тем жители Москвы снимают непогоду на камеры смартфонов и делятся роликами в сетях.

«Красота, наконец-то зима настоящая. Какая красота! Ух ты, как красиво идет снег», — поделились впечатлениями подписчики Telegram-канала «Новости Москвы».

«Даже удивился, голову повернул и еле вижу противоположный дом», — отметил один из пользователей.

За прошедшие сутки в Москве также выпало пять миллиметров осадков, что составило почти 10% от месячной нормы. После обильного снегопада в столице местами образовались сугробы высотой более 40 сантиметров