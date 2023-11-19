Москва 19 ноября 2023, 16:58 Виброгасящие блоки установили вместо шпал на 100 станциях московского метро Ликсутов: 100 станций московского метро оборудовали виброгасящими блоками Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

В московской подземке на 100 станциях установили виброгасящие блоки взамен деревянных шпал. Это уменьшит вибрацию на конструкции тоннелей и снизит уровень шума от поездов, сообщил глава столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Он уточнил, что с января этого года шпалы заменили на виброгасящие блоки на 10 станциях, среди них — «Арбатская», «Дмитровская» и «Кожуховская».

Реклама

Ликсутов добавил, что в метрополитене начали применять эту технологию в 2014 году. Помимо уменьшения шума и вибрации от поездов, виброгасящие блоки сокращают расходы на содержание и ремонт пути.

«Главное, в метро становится тише, а поездки пассажиров — еще комфортнее», — заключил он.

Более 20 станций столичного метро, являющихся объектами культурного наследия, отреставрировали с 2011 года. Исторический облик подземки сохраняют, но составы пускают новые и комфортные.