Москва 12 апреля 2023, 14:34 Весной в московских парках проведут сотни экскурсий, лекций и фотовыставок Вице-мэр Сергунина: весной в парках Москвы проведут 500 экскурсий, лекций и фотовыставок РИА «Новости»

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Москвичей и гостей города весной ждет насыщенная программа на открытом воздухе. Лекции, авторские экскурсии и фотовыставки, приуроченные к важным датам, будут работать в «Сокольниках», «Дубках», «Северном Тушине» и других столичных парках. Всего до конца мая пройдет почти 500 познавательных мероприятий, сообщили в пресс-службе правительства Москвы.

«Экскурсии и выставки на свежем воздухе — отличная возможность провести время на природе, а заодно узнать что-то новое о своем городе, его достопримечательностях и знаменитых жителях», — отметила вице-мэр Наталья Сергунина.

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Первая авторская экскурсия состоится уже в эту субботу, 15 апреля, в усадьбе Воронцово. Посетители узнают, как строили этот памятник архитектуры, а также храм Живоначальной Троицы.

Также 15-го числа в Измайловском парке прозвучат произведения Александра Островского. Литературный вечер приурочен к 200-летию великого драматурга. Начало — в 17:00.

Кроме этого, до конца мая в Москве пройдут лекции о путешествиях, встречи, посвященные экотрендам, и фотовыставки, приуроченные к важным датам в истории страны.

Чтобы поучаствовать в мероприятиях, нужно зарегистрироваться по телефону: 8 (495) 936-00-92.