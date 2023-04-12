12 апреля 2023, 14:34
Весной в московских парках проведут сотни экскурсий, лекций и фотовыставок
Вице-мэр Сергунина: весной в парках Москвы проведут 500 экскурсий, лекций и фотовыставок
Москвичей и гостей города весной ждет насыщенная программа на открытом воздухе. Лекции, авторские экскурсии и фотовыставки, приуроченные к важным датам, будут работать в «Сокольниках», «Дубках», «Северном Тушине» и других столичных парках. Всего до конца мая пройдет почти 500 познавательных мероприятий, сообщили в пресс-службе правительства Москвы.
«Экскурсии и выставки на свежем воздухе — отличная возможность провести время на природе, а заодно узнать что-то новое о своем городе, его достопримечательностях и знаменитых жителях», — отметила вице-мэр Наталья Сергунина.
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Первая авторская экскурсия состоится уже в эту субботу, 15 апреля, в усадьбе Воронцово. Посетители узнают, как строили этот памятник архитектуры, а также храм Живоначальной Троицы.
Также 15-го числа в Измайловском парке прозвучат произведения Александра Островского. Литературный вечер приурочен к 200-летию великого драматурга. Начало — в 17:00.
Кроме этого, до конца мая в Москве пройдут лекции о путешествиях, встречи, посвященные экотрендам, и фотовыставки, приуроченные к важным датам в истории страны.
Чтобы поучаствовать в мероприятиях, нужно зарегистрироваться по телефону: 8 (495) 936-00-92.
Экскурсии
Москва 2023
Правительство Москвы
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