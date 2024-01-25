Москва 25 января 2024, 19:18 Вес самой тяжелой посылки в отделениях «Почты России» в Москве достиг полтонны в 2023 году Самую тяжелую посылку в 500 кг отправили из Москвы на Сахалин Petrov Sergey/news.ru/globallookpress

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В прошлом году самой тяжелой посылкой, отправленной из Москвы, стали две двери весом в полтонны. В пресс-службе Почты России опубликовали рейтинг нестандартных грузов.

В 2023-м через московские отделения клиенты отправили примерно 195 миллионов посылок, нередко среди них встречались необычные грузы. Например, из столицы на Сахалин отправили пару дверей, общий вес которых составил 500 килограммов. Такие отправления принимают только через специализированные отделения почты.

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Специалисты сортировочных центров столичного региона также встречают нестандартные передачи в виде мебели, качелей и батутов, велосипедов и мотоциклов, гитар и коллекции насекомых. При международных отправлениях больше всего пересылают запчасти для машин, квадроциклов, мотоциклов и дрогой техники.

Содержимое самых популярных посылок представляет собой бамперы и комплекты автомобильных шин. Особое внимание сотрудники уделяют живым посылкам. В частности, бережно сортируют бандероли с семенами экзотических растений, саженцами или пчелами и муравьями.

Ритуальную флейту из человеческой кости также нашли в посылке московские таможенники. Ее отправили из Москвы в немецкий город Нюртинген.