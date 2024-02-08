08 февраля 2024, 18:43
«Венчурная академия» научит москвичей инвестировать в стартапы
Москвичей научат инвестировать в стартапы на курсах в «Венчурной академии»
Жители Москвы смогут пройти обучение по инвестированию в стартапы в «Венчурной академии». Подать заявку на участие можно до 17 февраля, сообщили в пресс-службе столичного правительства.
Московский инновационный кластер представил образовательную программу «Венчурная академия» для начинающих предпринимателей и инвесторов со всей страны. Занятия проведут как в онлайн формате, так и очно. Во время обучения слушатели смогут организовать совместные сделки.
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Прошедших успешно отбор участников пригласят на три образовательных модуля: «Управление капиталом», «Венчурная аналитика» и «Венчурная сделка». По окончании каждого курса необходимо будет сдать тест на проверку полученных знаний. В завершении обучения участники выберут стартап для инвестирования.
Выпускники прошлых потоков вложили более 300 миллионов рублей в свыше чем 50 технологических российских проектов.
В Москве также начался прием заявок на двухмесячную обучающую программу «Прокачай свой бизнес вместе с наставником». Курс даст 100 бизнесменам возможность сотрудничать с экспертами из различных областей бизнеса.
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