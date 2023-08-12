Москва 12 августа 2023, 11:56 Велопарковки и станции проката появились у трех московских автовокзалов Ликсутов: в Москве заработали велопарковки и велопрокат у трех автовокзалов Сайт мэра и правительства Москвы

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В столице около трех автовокзалов появились велопарковки и станции велопроката. Теперь горожанам станет еще удобнее добираться до места назначения. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Москвичи получили возможность широкого выбора транспорта при поездках к автовокзалам. Это еще один шаг к повышению комфорта пересадок между различными видами транспорта», — отметил он.

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Ликсутов уточнил, что велопарковки и станции велопроката открыли рядом с автовокзалами: Центральный, Северные Ворота и Южные Ворота. Там москвичи и туристы смогут припарковать личный велосипед или самокат, а также взять в аренду через сервис «Велобайк».

Заммэра добавил, что в столице улучшают инфраструктуру автовокзалов, уже сейчас до них удобно добираться на метро и наземном транспорте. Пассажиры могут воспользоваться велосипедом или самокатом. У трех автовокзалов можно арендовать электровелосипеды 2.0, а у Центрального — механические велосипеды.

Ранее горожанам сообщили, что в Москве станет больше медленных зон, где скорость движения на прокатных электросамокатах автоматически снижается до 5-15 километров в час. Такую инициативу рассмотрят власти.