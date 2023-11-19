Москва 19 ноября 2023, 17:19 Веломаршрут «Зеленое кольцо» в Москве построили более чем на половину Ликсутов: готовность веломаршрута «Зеленое кольцо» в Москве превысила 50% Фото: Пресс-служба Дептранса Москвы

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Веломаршрут «Зеленое кольцо» возвели более чем на 50%. В этом сезоне его протяженность увеличили на 26 километров от Тимирязевского парка до Лосиного Острова, сообщил глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.

По его словам, маршрут «Зеленое кольцо» пролегает через пять округов города. Его длина превысила 70 километров, а в перспективе протяженность велопути достигнет 120 километров.

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Ликсутов отметил, что специалисты добавили велопереезды, установили примерно 300 навигационных указателей, благодаря этому будет удобнее ориентироваться на дороге от Профсоюзной улицы до Тимирязевского парка и станции МЦК «Коптево».

Заммэра добавил, что кольцевой веломаршрут соединит зеленые зоны, метро, МЦД и МЦК по всей Москве. Он обеспечит безопасность велосипедистов, которые будут ездить по делам и просто заниматься спортом.

Специалисты также обновляют Дмитровский путепровод в столице. Три четверти работ уже удалось выполнить.