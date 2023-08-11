Москва 11 августа 2023, 19:31 Велогонку Cyclingrace в Новой Москве перенесли Дату проведения велогонки Cyclingrace в Новой Москве перенесли на 19 августа Фото: freepik.com

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В ТиНАО в эту субботу не состоится любительская велогонка Cyclingrace. Мероприятие решили провести через неделю. Об этом сообщили организаторы в своем аккаунте социальной сети во «ВКонтакте».

«Велогонка „Cyclingrace: Кленово“, запланированная на 12 августа, будет проведена в следующую субботу — 19 августа», — говорится в сообщении.

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Представители Cyclingrace пояснили, что все ранее купленные слоты будут действительны в дату проведения соревнований. Тем, кто не сможет участвовать 19 августа, рекомендовали написать на почту info@cyclingrace.ru.

В свою очередь, в дептрансе Москвы добавили, что из-за переноса мероприятия 12 августа движение перекрывать не будут.

Ранее планировали закрыть участки дорог в районе нескольких деревень в ТиНАО Москвы в субботу с 09:00 до 14:00. Ограничения связаны с проведением велогонки «Cyclingrace: Кленово».