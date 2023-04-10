10 апреля 2023, 16:01
Векслер оценил работу пункта отбора на военную службу по контракту в Москве
Векслер высоко оценил работу московского пункта отбора на военную службу по контракту
Заслуженный артист России Сергей Векслер посетил столичный пункт отбора на военную службу по контракту. Он высоко оценил организацию процесса, а также поддержал мужчин, которые собираются защищать свою страну.
«То, что я видел, мне кажется, очень достойно. Спокойно, красиво, все организованно. Но во всяком случае я приятно удивлен, по сравнению с теми военкоматами, которые мне приходилось проходить, это небо и земля», — процитировало его агентство «Москва».
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Сергей Векслер выразил надежду, что уровень организации и дальше останется на столь высоком уровне. Также он уточнил, что приехал в пункт отбора на военную службу по контракту, чтобы лично поддержать тех, кто решил защищать Родину.
Единый пункт заработал в Москве 3 апреля. Он находится по адресу: улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Узнать часы работы и условия набора на службу по контракту можно на портале mos.ru или по телефону 117.
Армия
Москва 2023
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