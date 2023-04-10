Москва 10 апреля 2023, 16:01 Векслер оценил работу пункта отбора на военную службу по контракту в Москве Векслер высоко оценил работу московского пункта отбора на военную службу по контракту РИА «Новости»

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Заслуженный артист России Сергей Векслер посетил столичный пункт отбора на военную службу по контракту. Он высоко оценил организацию процесса, а также поддержал мужчин, которые собираются защищать свою страну.

«То, что я видел, мне кажется, очень достойно. Спокойно, красиво, все организованно. Но во всяком случае я приятно удивлен, по сравнению с теми военкоматами, которые мне приходилось проходить, это небо и земля», — процитировало его агентство «Москва».

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Сергей Векслер выразил надежду, что уровень организации и дальше останется на столь высоком уровне. Также он уточнил, что приехал в пункт отбора на военную службу по контракту, чтобы лично поддержать тех, кто решил защищать Родину.

Единый пункт заработал в Москве 3 апреля. Он находится по адресу: улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Узнать часы работы и условия набора на службу по контракту можно на портале mos.ru или по телефону 117.