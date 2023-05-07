Москва 07 мая 2023, 11:54 Вечный огонь в Александровском саду проверили в преддверии Дня Победы Накануне 9 Мая специалисты провели профилактику Вечного огня в Москве РИА «Новости»

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Традиционный предпраздничный техосмотр Вечного огня на Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду прошел в столице. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы со ссылкой на его зама по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.

Перед Днем Победы сотрудники комплекса городского хозяйства перенесли пламя при помощи специального факела на временную горелку. Звезду мемориала переместили в сторону, преподняв ее заранее.

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Специалисты досконально осмотрели три запальника горелки. В памятном элементе установлена система тройного резервирования, из-за чего комплексу не страшен ни дождь, ни снег, ни ветер — пламя никогда не погаснет.

«Впервые там зажгли священный огонь 8 мая 1967 года, и вот уже почти 56 лет он на боевом посту. Профилактика заняла примерно 40 минут», — отметил Петр Бирюков.

Вечный огонь круглые сутки контролируют представители газового хозяйства Москвы. Они ежедневно проверяют комплекс и раз в месяц проводят техническое обслуживание.