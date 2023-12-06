Москва 06 декабря 2023, 11:49 «Вечерняя Москва» выпустила лимитированную транспортную карту «Тройка»

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Начиная с 6 декабря, в кассах станций Кольцевой линии Московского метрополитена будет продаваться лимитированная транспортная карта «Тройка», выпущенная редакцией «ВМ» в честь своего 100-летия при поддержке Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, передала«Вечерняя Москва».

Дизайнеры сделали карту в фирменных красно-белых цветах старейшего издания столицы. Над проектом работали сотрудники издания в кооперации с департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

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Главный редактор газеты Александр Куприянов напомнил, что 6 декабря 1923 года жители столицы получили первый номер «Вечерки».

Руководитель Департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов поздравил газету с юбилеем и пожелал дальнейших успехов и процветания.

«Свой вековой юбилей газета встречает в прекрасной форме: редакция использует самые современные медиатехнологии, экспериментирует с формами подачи информации, находит новые способы общения с аудиторией. Желаю „Вечерней Москве“ дальнейших успехов, процветания и всего самого доброго!» — заявил руководитель Департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов.

Руководство редакции газеты «Вечерняя Москва» выразило благодарность столичному департаменту транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры за совместный проект и работу на благо москвичей.