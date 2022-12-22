Москва 22 декабря 2022, 22:13 «Вечерняя Москва» победила во Всероссийском конкурсе лучших национальных проектов

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Всероссийский конкурс лучших практик в сфере национальных отношений завершился в Москве. Первое место занял проект «Народы Москвы», передала «Вечерняя Москва».

Конкурс проходит в пятый раз. Из 74 регионов страны поступило порядка 500 заявок. Проект АО «Редакция газеты „Вечерняя Москва“ — „Народы Москвы“» занял первое место в номинации «Лучшие практики коммерческих организаций, реализующих проекты в сфере национальных отношений».

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Данный проект редакция реализует на протяжении восьми лет. За этот период он получил поддержку жителей столицы.

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