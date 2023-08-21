21 августа 2023, 14:26
«Вечерняя Москва» открыла фотовыставку «Наш век» на Гоголевском бульваре
В Москве на Гоголевском бульваре открылась фотовыставка «Наш век», посвященная столетию газеты «ВМ». Она будет проходить с 21 августа по 17 сентября, передала «Вечерняя Москва».
Москвичи и гости столицы смогут познакомиться с историей газеты, получить информацию о культуре, истории, местах и событиях Москвы, которые формировали городской облик.
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Журналисты нескольких поколений за все это время выпустили практически 40 тысяч номеров. Первое издание вышло 6 декабря 1923 года.
Выставки
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