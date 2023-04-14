Москва 14 апреля 2023, 13:24 «Вечерняя Москва»: искусственный интеллект функционирует в каждой взрослой поликлинике столицы

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Власти столицы активно внедряют современные технологии с использованием нейросетей в сферу здравоохранения. На сегодняшний день искусственный интеллект функционирует во всех взрослых поликлиниках города, передала «Вечерняя Москва».

Отмечается, что нейросеть проводит анализ рентгеновских снимков, выявляет патологии и передает всю информацию врачу. Такие умные помощники помогают выявлять болезни сердца, остеопороз, сколиоз и COVID-19.

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Как сообщило Utro.ru, современные технологии освободили врачей от рутины и позволили уделять больше времени пациентам.