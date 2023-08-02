Москва 02 августа 2023, 11:16 Вебинар о защите от мошенников в сфере недвижимости проведут для москвичей 4 августа Москвичам расскажут о способах защиты от мошенников в сфере недвижимости Unsplash

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В эту пятницу, 4 августа, в рамках проекта «Перезвони сам» пройдет вебинар для всех желающих. На нем расскажут, как защитить себя от мошенников в сфере недвижимости. Об этом сообщил департамент информационных технологий Москвы.

«На ближайшем вебинаре наши эксперты совместно с представителями сферы недвижимости подробно расскажут о том, какие способы обмана распространены среди риелторов, как защититься от поддельных объявлений и как оформить сделку с недвижимостью безопасно», — говорится в сообщении.

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Онлайн-конференция пройдет под названием «Недвижимость без риска: защитите себя от мошенничества». Начало в 11:00. Трансляция будет доступна в социальной сети «ВКонтакте».

Посетить вебинар можно и очно. Для этого необходимо предварительно зарегистрироваться.

Ранее анонсировали, что проект «Мама онлайн» запустил новый курс для москвичек. Первый из них пройдет 1 августа. Слушательницам расскажут, что такое продуктовая воронка, из чего она состоит и как помогает создать успешный бизнес.