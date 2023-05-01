Москва 01 мая 2023, 20:17 ВДНХ запустила спецпроект о зеленых зонах Выставки Спецпроект «Лучшее прогулочное пространство Москвы» запустили на ВДНХ Telegram-канал мэра Москвы Сергея Собянина

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На ВДНХ запустили спецпроект под названием «Лучшее прогулочное пространство Москвы», который посвящен зеленым зонам выставки. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

На странице проекта можно получить полную информацию о цветниках, аллеях, скверах, тропах, прудах и зонах для прогулок и отдыха на ВДНХ.

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«Ее распределили по четырем тематическим разделам: „Центральный променад“, „Ландшафтный парк“, „Парк „Останкино“ и „Природный заповедник“», — добавил Собянин.

Telegram-канал мэра Москвы Сергея Собянина

В каждом разделе отмечены точки, на которые гостям нужно обратить внимание. Среди них — знаменитые фонтаны, розарии, воздушная экотропа, зеленый лабиринт, Садовый пруд и многое другое. Всего около 50 таких отметок.

Мэр также рассказал о «Зеленом маршруте», который разработали вместе Главным ботаническим садом имени Н. В. Цицина. На него ученые нанесли карты цветения роз, сирени и миллиона других цветов.

Ранее сообщалось, что в Москве, в том числе и на ВДНХ, запустили фонтаны.