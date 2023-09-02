Москва 02 сентября 2023, 16:13 ВДНХ сделает аттракционы бесплатными ко Дню города Аттракционы ВДНХ будут бесплатными в День города Сайт мэра и правительства Москвы

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Посетители ВДНХ смогут попасть на аттракционы ВДНХ совершенно бесплатно 9 и 10 сентября в честь 876-летия Москвы. Об этом рассказали на сайте мэра города.

Бесплатно можно будет прокатиться на пяти уличных аттракционах парка «Орион», а на севере парка заработает детский интерактивный аттракцион, билеты на который будут раздавать детям от пяти до 10 лет в инфоцентре парка.

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Жемчужиной праздничной акции станет «Солнце Москвы» — совершить поездку на крупнейшем в Европе колесе обозрения можно будет бесплатно, зарегистрировавшись предварительно на сайте с 6 сентября. Число бесплатных билетов по регистрации ограничено.

ВДНХ — не единственный парк, который сделал свои аттракционы бесплатными к празднику. Всего в столице 21 парк присоединился к акции, в том числе — Московский зоопарк, парк Горького, «Сокольники» и другие культовые места столицы.

Ранее праздничную программу ко Дню города представил парк «Яуза».