Москва 28 августа 2023, 09:59 ВДНХ приготовила праздничную программу ко Дню знаний ВДНХ представила праздничную программу для студентов и школьников ко Дню знаний Пресс-служба ВДНХ

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Провести День знаний не только с пользой, но и увлекательно предложили московским студентам и школьникам на ВДНХ. О праздничной программе рассказали подробнее на сайте мэра Москвы.

«Робостанция» пригласила ребят погрузиться в атмосферу новейших технологий — например, на занятии «Робоунивера» гости смогут сконструировать машинку и узнать все о механизмах на шестеренках. А на химическом шоу они разгадают тайну невидимых чернил.

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Музей славянской письменности «Слово» приготовил экскурсию «От церы до планшета: школьные истории из разных эпох». Там школьникам и студентам расскажут и покажут, как развивался учебный процесс в разные исторические эпохи — от Древней Руси до предреволюционных лет.

Музей кино 1 сентября покажет советские фильмы о тех, кто впервые начинает учиться в школе: картину «Первоклассница» 1948 года режиссера Ильи Фрэза и ленту «Марка страны Гонделупы», снятую Юлием Файтом в 1977 году. А «Союзмультпарк» предложит гостям сыграть в «Что? Где? Когда?» с героями любимых мультфильмов и пройти квест со множеством головоломок и ребусов.

Ранее в московских библиотеках анонсировали акцию «Первоклассный читатель» — поучаствовать в ней могут как дети, которым предстоит пойти в первый класс, так и их родители.