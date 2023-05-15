Москва 15 мая 2023, 10:37 ВДНХ пригласила москвичей на мероприятия акции «Ночь в музее» Сайт мэра и правительства Москвы

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В этом году масштабной площадкой для проведения акции «Ночь в музее» станет Выставка достижений народного хозяйства (ВДНХ). Для гостей здесь проведут лекции, концерты и экскурсии. Участие — бесплатное. Об этом сообщили в пресс-службе парка.

«Мероприятия пройдут на 35 площадках. Многие объекты Музейного города, а также кафе и рестораны будут работать до позднего вечера. Кроме того, автомобилисты смогут бесплатно воспользоваться парковкой», — отметил генеральный директор ВДНХ Сергей Шогуров.

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Главная тема всех мероприятий — музыка. Ведь ВДНХ — это настоящая симфония из архитектуры, фонтанов и цветочных партеров.

Акция пройдет 20 мая с 18:00 до 00:00. Узнать подробное расписание программы и зарегистрироваться можно на официальном сайте выставки.

Ранее анонсировали, какие еще объекты будут работать всю ночь для москвичей и гостей столицы.