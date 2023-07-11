Москва 11 июля 2023, 10:48 Васильевский спуск в Москве перекроют из-за проведения ралли Мэрия Москвы: площадь Васильевский спуск перекроют 15 июля из-за ралли «Шелковый путь» Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

Движение машин на участке площади Васильевский спуск перекроют с 06:00 до 23:00 15 июля из-за проведения московского этапа международного ралли «Шелковый путь — 2023». Об этом сообщила мэрия столицы.

Участники ралли преодолеют более пяти тысяч километров по различным трассам, стартовав 6 июля в Казани и финишируя 16 июля в Москве. В связи со спортивным мероприятием нельзя будет проехать от Кремлевской набережной до Большого Москворецкого моста.

Реклама

Ранее в Москве прошел фестиваль «Ретрорейс». Его посетили более 30 тысяч человек.