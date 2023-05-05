Москва 05 мая 2023, 11:52 Старшее поколение москвичей научат работать с медиа и соцсетями в Школе блогеров Жители Москвы старше 55 лет научатся создавать контент для Сети в Школе блогеров freepik.com

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Жителей Москвы старше 55 лет приглашают обучиться азам работы с соцсетями и медиа в Школе блогеров. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы со ссылкой на министра правительства, главу Департамента труда и социальной защиты населения Евгения Стружака.

Старшее поколение сможет узнать на специальных мастер-классах, как успешно пройти регистрацию в социальных сетях, создать личный блог и наполнить его контентом. Пожилым москвичам также расскажут о работе с фото- и видеоматериалами. Научат монтировать ролики и публиковать их в Сети.

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«Москвичи „серебряного“ возраста — это люди с огромным опытом, большим количеством талантов и умений. Чтобы они могли свободнее делиться своими мыслями, творчеством, историями, мы организуем обучение», — рассказал Стружак.

Занятия будут проходить раз в неделю. Обучающихся разделят на группы: начинающих и продвинутых пользователей.

Школа блогеров ждет всех желающих старше 55 лет.