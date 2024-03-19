Москва 19 марта 2024, 10:21 В проекте «Открой#Моспром» началась онлайн-викторина Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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В рамках проекта «Открой#Моспром» стартовала онлайн-викторина столичной промышленности. Она пройдет с 19 по 27 марта, сообщил министр правительства Москвы и руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Участникам мероприятия предстоит ответить на вопросы о работе производителей в столице и о том, какую продукцию они выпускают: от хлебобулочных изделий до космических кораблей. Квизы и викторины о промышленности являются одним из самых популярных форматов проекта «Открой#Моспром».

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«С 2019 года мы провели свыше 20 таких мероприятий, в которых приняли участие более 21 тысячи человек. Только в прошлом году четыре онлайн-викторины собрали восемь тысяч участников. В этот раз для игроков мы подготовили 12 тематических вопросов о развитии и достижениях промышленности столицы», — отметил Овчинский.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Знатоки ответят на вопросы, связанные с фактами о популярных повседневных товарах. Например, какой спасающий жизнь аппарат устанавливают всего за 10 секунд, что умеет делать банкомат столичного производства и какая продукция улучшает состояние окружающей среды близ электростанций.

Участники попробуют отгадать, каким способ готовят макароны в Москве, сколько хранится пища для космонавтов и какой была форма упаковки молока столичного завода более чем полвека назад.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Победителей определят случайным образом среди тех, кто даст правильные ответы на восемь и более вопросов. Финалисты получат брендированные подарки, в том числе от столичных производителей. Итоги викторины обнародуют 29 марта на сайте «Открой#Моспром».

Проект запустили в 2019 году. В июле 2023-го «Открой#Моспром» занял первое место в номинации «Промышленный маршрут» народной премии «Маршрут построен». Проект также отметили в категории «Образование и наука» в рамках программы «Лучшие социальные проекты России». Всего он получил восемь наград.