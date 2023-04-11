Москва 11 апреля 2023, 17:26 В «Музеоне» открылась фотовыставка к пятому сезону «Лидеров России» В Москве в преддверии конкурса «Лидеры России» открыли фотовыставку в «Музеоне» РИА «Новости»

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Экспозиция, посвященная старту пятого сезона конкурса «Лидеры России», открылась в парке искусств «Музеон» в столице. Посетители мероприятия увидят, как шла подготовка участников, и узнают истории предыдущих финалистов, сообщил Первый канал.

Кадры, представленные на выставке, должны наглядно показать, какие возможности перед участниками открывает проект от АНО «Россия — страна возможностей». Экспозиция проработает до середины мая. Также фото, посвященные «Лидерам России», появятся 17 апреля на ВДНХ и в саду «Эрмитаж» 1 мая.

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Заявки на пятый сезон проекта можно подавать с 4 апреля до 14 мая. Участниками конкурса стали уже около 40 тысяч человек.

Замгендиректора АНО «Россия — страна возможностей» Оксана Ачкасова отметила, что новый сезон «Лидеров России» не только юбилейный, но и отличается от предыдущих.

«Появилось много нововведений, начиная с того, что у нас поменялся состав тестов, у нас поменялась оценка — и на очных мероприятиях, и на дистанционном этапе, у нас появился новый региональный этап, которого не было никогда, когда участники еще до того, как попадут в очный этап, могут порешать реальные задачи своего региона», — рассказала она.