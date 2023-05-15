Москва 15 мая 2023, 18:30 Лекции и выставки: в Москве пройдет Инновационный саммит — 2023 Инновационный саммит — 2023 пройдет в Москве с 24 по 25 мая Сайт мэра и правительства Москвы

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В особой экономической зоне «Технополис Москва» с 24 по 25 мая пройдет Инновационный саммит. Организатором выступила российская производственная компания «Систэм Электрик». Об этом сообщило издание itWeek.

Главная тема встречи — «Технологическая независимость в новых реалиях». Официальная часть саммита будет состоять из 50 сессий и выставки.

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На экспозиции покажут продукты из различных областей экономики: нефтегазовой промышленности, металлургии, машиностроения и многих других. Там также представят программное обеспечение Systeme Soft, электроустановочные изделия и продукцию для домашнего применения, сервисные предложения компании.

Помимо этого, на мероприятии расскажут о достижениях научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по управлению электроэнергией и результатах деятельности НТЦ «Механотроника», заводов «Потенциал» и «ЭлектроМоноблок» (СЭЗЭМ).

Для студентов оборудуют зоны, где они смогут получить консультацию по трудоустройству.

Ранее заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал об открытии нового цеха в ОЭЗ «Технополис Москва» по производству печатных плат.