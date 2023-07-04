Москва 04 июля 2023, 17:34 Новое здание для городского военного комиссариата построят в Москве Мэр Москвы Собянин: новый современный центр для военного комиссариата построят в столице Сайт мэра и правительства Москвы

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Мэр столицы Сергей Собянин подписал на заседании президиума правительства Москвы постановление о строительстве нового центра для военного комиссариата.

Здание будет расположено недалеко от единого пункта отбора на военную службу по контракту на улице Яблочкова.

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В пресс-службе мэрии добавили, что новый центр предоставит комфортные условия для поступающих на военную службу и сотрудников военкомата, а также будет способствовать повышению качества военно-учетной работы.

Ранее новый пункт отбора бойцов для спецоперации открыли в Балашихе. Он вместит до 500 человек.