Москва 04 апреля 2024, 09:23 В Москве подвели итоги цикла из 10 семинаров для производителей и инвесторов Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Итоги цикла бизнес-семинаров провели в Москве. Мероприятия проводились в рамках реализации регионального инвестиционного стандарта, об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Семинары проходили с 30 января по 2 апреля, в этом году их было 10. За период реализации программы мероприятия посетили очно около 500 человек, еще 300 тысяч участвовали в них онлайн. В качестве спикеров выступали представители городских ведомств, исполнительных органов власти, а также энергетических предприятий. Овчинский отметил, что такие семинары проводятся ежегодно.

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«Они остаются одним из эффективных каналов коммуникации между городом и инвесторами, а также дают возможность получить обратную связь от бизнеса», — заметил министр.

Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы

Участники бизнес-семинаров могут прийти с конкретным запросом и получить консультацию специалистов, добавил глава департамента. В этом году слушателям рассказали о проведении коммуникаций к объектам, регистрации прав собственности и новых возможностях земельных участков от города.

Также участники семинаров узнали о доступных мерах поддержки бизнеса. Например, программе льготного инвесткредитования для московских промышленных предприятий. Программа показала высокую эффективность использования бюджетных средств. Также инвесторам город предоставляет землю за один рубль в год для строительства производства.