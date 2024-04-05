05 апреля 2024, 09:30
В Хорошево-Мневниках возведут деловой центр на 12 тысяч рабочих мест
В Хорошево-Мневниках построят деловой центр на 12 тысяч рабочих мест. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
Строительство осуществят в рамках городской программы за счет средств инвестора, входящего в структуру группы компаний MR Group. Центр будет расположен в 3-м Силикатном проезде рядом со станцией «Хорошево» Московского центрального кольца. Он войдет в состав жилого комплекса JOIS.
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Площадь помещений составит более 85,5 тысячи квадратных метров. Строительство планируют завершить в 2028 году.
«После ввода объекта в эксплуатацию в Хорошево-Мневниках появится свыше 12 тысяч новых рабочих мест», — отметил Овчинский.
Программа стимулирования создания мест приложения труда охватила практически все районы Москвы. Правительство города заключило более 90 соглашений с инвесторами, которые предполагают строительство свыше 4,5 миллиона квадратных метров недвижимости.
Среди них — промышленные предприятия, логистические комплексы, офисные и торговые объекты, учреждения образования, культуры и спорта.
Совокупно в развитие города и создание мест приложения труда привлекут свыше 1,4 триллиона рублей, что позволит создать более 210 тысяч новых рабочих мест практически во всех отраслях экономики города.
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