15 мая 2023, 18:40
В Доме моды Юдашкина опровергли слухи об аресте счетов из-за долгов
Топ-менеджер Дома моды Юдашкина опроверг сообщения СМИ об аресте счетов из-за долгов
В Модном доме Валентина Юдашкина не располагают информацией о долгах по налогам и арестованных счетах. Об этом сообщила «Звезда» со ссылкой на топ-менеджера.
В СМИ появились слухи об аресте счетов Дома моды Валентина Юдашкина из-за долгов размере 118 миллионов рублей и отсутствия отчетности за 2022 год.
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«Я не слышал такую информацию. Попробуйте уточнить в приемной», — заявил топ-менеджер модного дома Дмитрий Марасанов журналистам «Звезды».
Представители Федеральной налоговой службы, по информации издания, тоже не подтвердили сообщения об арестованных счетах.
Пресс-секретарь Модного дома Полина Шаво в разговоре с «Лентой.ру» заверила, что Дом моды Юдашкина и бутики в Москве работают в прежнем режиме.
«Эту информацию мы не подтверждаем, это абсолютная неправда. <…> Дом полностью продолжает свою работу, руководством начинается запуск новых коллекций», — ответила Шаво на вопрос о долгах и аресте счетов.
Валентин Юдашкин умер 2 мая в возрасте 59 лет из-за онкологического заболевания. Модельера похоронили 6 мая на Троекуровском кладбище.
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