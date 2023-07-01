Москва 01 июля 2023, 11:46 «Узнай Москву» запустил новый квиз, посвященный Южному речному вокзалу Новый квиз анонсировали на сайте «Узнай Москву» Сайт мэра и правительства Москвы

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Онлайн-викторину в честь Южного речного вокзала представили на портале «Узнай Москву». В ней можно участвовать всей семьей на также в мобильном приложении. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента информационных технологий города Москвы.

Пользователям предстоит дать ответы на восемь вопросов, связанных с Южным речным вокзалом. В частности, перечислить новые объекты, которые появились на его территории.

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«Приглашаем принять участие в увлекательном квизе — проверить свои знания и открыть для себя новые интересные факты об обновленном», — уточнили в департаменте.

К примеру, в первом вопросе кроется имя автора проекта первого здания Южного речного вокзала, построенного в 1937 году рядом с Варшавским шоссе, около Даниловского моста. Второй вопрос квиза заключается в особой роли в обеспечении безопасности людей Южного речного вокзала — вместе с портом во времена ВОВ.

Ранее портал «Узнай Москву» опубликовал рейтинг самых популярных достопримечательностей.