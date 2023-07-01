01 июля 2023, 11:46
«Узнай Москву» запустил новый квиз, посвященный Южному речному вокзалу
Новый квиз анонсировали на сайте «Узнай Москву»
Онлайн-викторину в честь Южного речного вокзала представили на портале «Узнай Москву». В ней можно участвовать всей семьей на также в мобильном приложении. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента информационных технологий города Москвы.
Пользователям предстоит дать ответы на восемь вопросов, связанных с Южным речным вокзалом. В частности, перечислить новые объекты, которые появились на его территории.
Реклама
«Приглашаем принять участие в увлекательном квизе — проверить свои знания и открыть для себя новые интересные факты об обновленном», — уточнили в департаменте.
К примеру, в первом вопросе кроется имя автора проекта первого здания Южного речного вокзала, построенного в 1937 году рядом с Варшавским шоссе, около Даниловского моста. Второй вопрос квиза заключается в особой роли в обеспечении безопасности людей Южного речного вокзала — вместе с портом во времена ВОВ.
Ранее портал «Узнай Москву» опубликовал рейтинг самых популярных достопримечательностей.
Туризм
конкурсы
Москва 2023
Реклама
Реклама