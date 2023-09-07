Москва 07 сентября 2023, 17:45 Усыпальницу семейства Кноп отреставрировали в Москве Реставрацию усыпальницы семейства Кноп завершили на Введенском кладбище в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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На Введенском кладбище закончили реставрацию склепа семейства Кноп, крупных предпринимателей конца XIX века. Усыпальницу восстанавливали с 2020 года, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Во время реставрации изготовили двухметровую копию бронзовой статуи Христа, которая раньше украшала ступени перед склепом. Впервые более чем за сто лет реставраторы обновили фасады и интерьеры, в том числе лестницу, которая ведет в подземную часть склепа захоронения. Специалисты также укрепили конструкции памятника и восстановили утраченные архитектурные детали, окна и двери.

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Стеклоблоки Фальконье и призмы «Люксфер» удалось привести в порядок благодаря сохранившимся образцам и аналогам, изготовленным в мастерской. В погребальных камерах усыпальницы расчистили историческую метлахскую плитку. Воссоздали весь утраченный декор ограды, в частности факелы и погребальные урны террасы.

Глава столичного департамента культурного наследия Алексея Емельянова назвал склеп семьи Кноп уникальным историческим и архитектурным памятником начала XX века. Также усыпальница стала частью целостного историко-мемориального комплекса Введенского кладбища.

Ранее реставраторы расчистили керамическую плитку Дома фарфора в Москве. В сводах арки с помощью небольших зондажей удалось раскрыть неизвестную масляную живопись.