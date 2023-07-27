Москва 27 июля 2023, 11:50 Устаревшие торговые центры в Москве обновят по аналогии со столичными рынками Мэр Москвы Собянин заявил об обновлении старых торговых центров по аналогии с рынками Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

Торговые центры в столице, которые уже устарели, планируют реконструировать, как это сделали в свое время с рынками. В ТЦ будет больше развлекательных зон, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.

«Недавно мы утвердили программу выделения грантов предпринимателям, которые приводят в порядок фасады, а также расширяют площади под досуговую и развлекательную деятельность в торговых центрах», — уточнил он.

Реклама

Это позволит обновить старые ТЦ и сделать их точками притяжения для горожан. Глава города добавил, что за последнее время заметно увеличилась доля торговли в интернете, особенно во время коронавирусной пандемии. По этой причине предприниматели чаще стали обращаться с идеями о закрытии или сносе тех или иных торговых центров, чтобы на их месте построить жилые дома.

Собянин подчеркнул, что он против таких решений и предложил обновить ТЦ по аналогии со столичными рынками.

Ранее заммэра Москвы Бочкарев рассказал о реконструкции торгового центра в Некрасовке. В здании разместят магазины, точки общественного питания, развлекательные объекты и бытовые услуги.